Энергетики на всех звеньях работают, восстанавливают генерацию и ремонтируют сети.

Генеральный директор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко рассказал, какова сейчас ситуация с поставками электроэнергии в Киев после ракетного удара россиян.

"Ситуация остается сложной и критической. Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации. Я вчера писал, что мы уже это все несколько раз проходили и вы знаете чего ожидать. Ошибся. Судя по количеству адресов в комментариях и звонков на линии. Пока графики не работают. Некоторые районы города Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие", - заявил Коваленко на своей странице в Facebook.

По его словам, энергетики на всех звеньях работают, восстанавливают генерацию, ремонтируют сети и делают новые схемы питания.

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"Дайте им время. К сожалению 100% гарантированного ответа на вопрос "когда появится свет?" по конкретному адресу нет. Но вы можете видеть, что доступность растет каждый час", - сообщил Коваленко.

Ракетная атака 16 декабря - что известно

16 декабря российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты по Украине, 60 из которых сбили силы противовоздушной обороны.

В результате ударов было поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Киеве после российской ракетной атаки 16 декабря приостановлена работа электротранспорта. В городе произошли аварийные отключения электроэнергии, также в квартирах многих киевлян исчезло водо - и теплоснабжения.

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