В министерстве отметили, что будут делать все, чтобы этих графиков не было.

Украинцы будут вынуждены жить с графиками отключений света как минимум до весны. Такой прогноз высказал заместитель министра энергетики Роман Андарак в комментарии для "Новини.LIVE".

"Мы постараемся сделать так, чтобы этих графиков не было. Для этого есть возможность, есть перспективы, работаем над ремонтом, нам помогают партнеры, приедет дополнительное оборудование, если не будут стрелять", - отметил он.

Андарак подчеркнул, что недавно была мощная атака на генерацию восточной части Украины, поэтому графики отключений света пока не будут отменены.

"Пытаются мои коллеги восстановить, отремонтировать в той мере, в какой это все возможно, но система работает на пределе. Это не то, что мы имеем какие-то резервы и их не выдаем из системы, система работает по максимуму, мы должны собирать все, что есть. По мере ремонтов, по мере введения дополнительных объектов генерации, то ли традиционная генерация, то ли распределенная генерация, то ли эффективно внедрена, конечно, все отключения будут уменьшаться, но не хочу очень особо прогнозировать, предотвращать, потому что эти обстрелы непредвиденные, у нас еще длительная зима впереди, надо запастись устойчивостью", - отметил заместитель министра энергетики.

По его словам, российские оккупанты целенаправленно бьют по слабым местам энергосистемы, чтобы нанести украинцам максимальный ущерб.

Ситуация с энергетикой в Украине

Ранее энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, какие города Украины будут самыми уязвимыми в -10 градусов. По его словам, с наименьшим количеством света могут оказаться потребители Киева, Харькова, Одессы, а также Львова.

Также сообщалось, что с января 2025 года в Украине планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света для унификации и справедливого распределения ограничений. Это означает, что Минэнерго намерено упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди.

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