В среду, 11 декабря, в течение дня время и объем ограничений будут применяться как для бытовых так и промышленных потребителей.
В "Укрэнерго" сообщили, что для бытовых потребителей графики будут действовать с 07:00 до 22:00. "Для бытовых потребителей: 07:00 - 08:00 - одна очередь отключений; 08:00 - 20:00 - две очереди отключений; 20:00 - 22:00 - одна очередь отключений", - говорится в сообщении.
Для промышленности и бизнеса отключения будут так же с 07:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" отметили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Там добавили, что ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
В "Укрэнерго" обратили внимание, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - обратились к украинцам в компании.
Ситуация с энергосистемой в Украине
РФ делает все возможное, чтобы полностью разрушить энергосистему Украины до Нового года. Эксперты отметили, что на восстановление поврежденного оборудования уходит от 10 до 14 дней.
Напомним, крайний массированный удар, в том числе и по энергообъектам, россияне нанесли 28 ноября.
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