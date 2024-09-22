По словам эксперта, наша энергетическая система находится в очень сложной ситуации.

Говорить о том, что нового блэкаута в Украине не будет, слишком оптимистично, заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире шоу "Говорит Большой Львов".

"Угроза действительно очень серьезная. Я напомню блэкаут 2022-2023 года. Именно тогда россияне впервые испытали тактику ударов по распределительной сети, подстанциям, которые окружают наши атомные электростанции. Не нужно бить по ядерным реакторам, бьешь по подстанциям, соответственно - атомной электростанции некуда девать свою выработанную генерацию, и автоматика срабатывает, она выключается, срабатывают системы защиты", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что россияне с весны этого года осуществляли удары по балансирующей генерации, тепло- и гидроэлектростанциям в Украине.

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"Это фактически подготовка к массовому блэкауту, потому что нет баланса электроэнергии, нельзя сманеврировать энергетическими мощностями в случае суперстресса. Поэтому говорить о том, что нового блэкаута не произойдет, это слишком оптимистично. Враг имеет для этого возможности. Наша энергетическая система находится в очень сложной ситуации. Поэтому, к сожалению, порадовать ничем не могу. Но хочу сказать, что наша ПВО, по сравнению с 2022 годом стала значительно мощнее", - рассказал Лакийчук.

Удары по критической инфраструктуре

21 сентября министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что по данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам украинской атомной энергетики накануне зимы. В частности, это касается открытых распределительных устройств на АЭС и подстанциях электропередачи, критических для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

Сибига подчеркнул, что повреждение этих установок создает высокий риск ядерного инцидента с глобальными последствиями. Украинские спецслужбы передали эти данные нашим партнерам. Об этом также сообщили в МАГАТЭ.