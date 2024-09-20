Екатерина Присяжнюк

Украинцев зимой могут оставлять без электроснабжения при определенном условии, выяснили журналисты

У властей есть оптимистический сценарий насчет отключения света в Украине, и его в Кабмине рассматривают как базовый.

В оптимистическом сценарии предусмотрено отключение электроснабжения во время сильного снижения температуры воздуха, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сведения одного из высокопоставленных чиновников правительства.

"...нынешнюю зиму удастся пройти как и прошлую - практически без отключений света. Они могут быть только в дни сильных морозов - более 10 градусов", - раскрыли журналисты детали этого сценария.

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По данным журналистов, аргументами за оптимистичный прогноз является высокий уровень защиты энергообъектов, увеличение импорта электроэнергии и введение в эксплуатацию дополнительной генерации.

Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, ссылаясь на данные экспертов, сообщала, что на нашей территории зимой свет могут выключать на период от 4 до 18 часов.

Важные новости об отключении света - что сообщалось

В Украине ухудшилась ситуация в энергосистеме после того, как россияне 26 августа осуществили одну из самых массированных атак по энергетической инфраструктуре нашей страны. Противники запустили 109 дронов-камикадзе и 127 ракет различных типов. Украинские воины смогли уничтожить часть вражеских воздушных целей.

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В результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры, в том числе в Николаевской, Львовской и Житомирской областях. Жертвами воздушной атаки стали семь человек, а более 40 - получили ранения.

После российского удара в Украине ввели графики отключений света. Потом ситуация в энергосистеме улучшилась, и украинцам перестали массово отключать электроснабжение.

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