В компании предупредили украинцев, что в случае изменений, о них сообщат дополнительно.

Завтра, 23 июня, в Украине будут применяться отключения электроэнергии в вечернее время.

Об этом сообщило НЭК "Укрэнерго". "Завтра, 23 июня, в облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00", - уточнили в компании.

Там добавили, что причина отключений - снижение потребления в выходной день.

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"При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно", - предупредили в "Укрэнерго".

Отключение электроэнергии в Украине

Делать прогнозы относительно того, какой будет ситуация с энергетикой в Украине в осенне-зимний период, пока рано, заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. Она подчеркнула, что пока не стоит говорить о каких-либо ограничениях зимой. При этом уже удалось восстановить часть оборудования. В то же время продолжается подготовка этого оборудования и объектов генерации к осенне-зимнему периоду.

Перед этим министр образования и науки Оксен Лисовой не исключил онлайн-обучения и переноса каникул - в том числе из-за вероятных отключений света. По его словам, в Украине около 30% учебных заведений обеспечены генерацией.

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