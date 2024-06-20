В настоящее время в стране наблюдается серьезный энергетический кризис.

В результате недавних авиаударов России по энергетической инфраструктуре Украины в настоящее время в стране наблюдается серьезный энергетический кризис и перебои в энергоснабжении населения, заявил глава Национальной государственной энергетической компании Украины "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"В настоящее время ВС России атакуют электростанции и подстанции с помощью дронов "Шахед" и других дронов-камикадзе. Транспортная сеть "Укрэнерго" работает стабильно и способна транспортировать необходимое количество электроэнергии в любой регион. Но у нас большие проблемы с выработкой электроэнергии. Как сказал президент Украины, мы потеряли более 9 гигаватт производства электроэнергии. Этой мощности, например, достаточно, чтобы обеспечить энергией Венгрию или Словакию и страны Балтии вместе взятые", - рассказал он в интервью Report.

По его словам, поэтому сейчас наблюдается большой дефицит, и приходится внедрять графики временного отключения электроэнергии потребителей, а зимой ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.

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"Вероятно, нам придется столкнуться с отключениями электроэнергии зимой. Мы активно используем импорт электроэнергии из Европы. Энергетическая система Украины связана с Европой. Мы отключились от российской энергосистемы за 4 часа до их нападения на нашу страну. Мы сделали это из этого самого здания, где сейчас сидим. Но импорт из Европы не сможет покрыть дефицит и, скорее всего, зимой будут отключения электроэнергии", - подчеркнул он.

Кудрицкий напомнил, что самым тяжелым периодом после начала полномасштабного российского вторжения стали 2022-2023 годы.

"Для обеспечения населения электроэнергией мы получили значительную гуманитарную помощь из Азербайджана", - отметил он и добавил, что ожидает, что Азербайджан станет активным участником восстановления энергетики Украины после войны.

"После окончания войны украинский рынок на десятилетия станет крупнейшим рынком восстановления на континенте. Здесь найдется место для самых разных компаний, в том числе производителей электро и другого оборудования, материалов", - обратил внимание он.