Обучение в школах может начинаться с 10 часов в зимний период.

В зимний период будет введен ряд мероприятий по проведению учебного процесса.

Об этом сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины. Он отмечает, что в крайних случаях возможен возврат к смешанному обучению в школах.

"В частности, онлайнового обучения в каких-то пиковых сложных периодах", - сказал Лисовой.

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Министр отмечает, что есть два подхода к проведению учебного процесса.

"Мы работаем с графиками обучения. Сегодня высшие учебные заведения, профтехобразования должны начать учебный год раньше - в теплый сезон. Должны сделать большие каникулы зимние и завершить учебный год позже", - сказал он.

Лисовой отметил, что в школах не будут начинать учебный год раньше.

"Мы будем работать с расписаниями занятий, смещая, там где это возможно, где нет посменного обучения, начало занятий в школе на 10 часов. Сейчас работаем над этими рекомендациями",- рассказал он в парламенте.

Министр отмечает, что второй блок вопросов - обеспечение техническими средствами учебных заведений.

"Эти вопросы должны решать органы местного самоуправления. У нас около 30% учебных заведений обеспечены генерацией, но она разная. Есть довольно мощная, которая позволяет учебному заведению работать в целом, а есть слабые, когда может работать только пункт несокрушимости, который размещен в учебном заведении", - сказал он.

Отключение света в Украине

Как сообщал УНИАН, из-за уничтожения и повреждения в результате обстрелов Россией электростанций, в государстве возникли проблемы с энергоснабжением.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что ситуация с электричеством будет разной в зависимости от сезона. Зимой 2024/25 украинцы могут получать пять-шесть часов электроэнергии в день, но все будет зависеть от обстоятельств. При этом отметил, что в конце августа нужно будет обновить прогноз, потому что мы будем понимать, сколько у нас имеющейся генерации.

По его словам, зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом. Здесь тоже все зависит от температуры. Чем ниже температура, тем больший уровень потребления будет. Коваленко считает, что дефицит генерации может составлять 30-35%.

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