Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева.

Взорванная врагом дамба Каховской ГЭС - не единственная, которую пытались повредить оккупанты.

Такое заявление сделал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook, отметив при этом, что одной из таких целей могла быть дамба Киевской ГЭС.

"Враг и до этого пытался каким-то образом навредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были тщетны. Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника", - заявил Наев.

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По его словам, указанный комплекс мер полностью внедрен и уже действует. Также, по словам Наева, все угрозы анализируются, и принимаются меры, которые снижают и сводят на нет возможные враждебные действия, которые могут быть в будущем.

Подрыв Каховской дамбы

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому спуску воды из Каховского водохранилища.

В "Укргидроэнерго" заявили, что восстановить ГЭС уже невозможно. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что дамба была взорвана изнутри.

Гуменюк также отметила, что подрыв Каховской ГЭС - это истерическая реакция врага на действия ВСУ, поскольку враг устал ждать контрнаступления.

Международное атомное агентство ежеминутно мониторит ситуацию на захваченной оккупантами станции, настаивая на том, что без каховской воды реакторы ЗАЭС могут расплавиться.

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