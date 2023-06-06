Гуменюк заявила, что агрессор готовился к теракту на Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС - это истерическая реакция врага на действия ВСУ, поскольку враг устал ждать контрнаступления.

Об этом на брифинге в Одессе заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отметив при этом, что действия оккупантов по подрыву Каховской ГЭС, вряд ли, являются взвешенной и продуманной стратегией противника.

"Скорее всего - это истерическое проявление реагирования (на действия ВСУ – УНИАН), поскольку они осознавали, что движение Сил обороны все равно произойдет и таким образом пытались повлиять на это... для того, чтобы не произошло форсирование Днепра, которого они опасались, высадки на левый берег, которая их беспокоила", - сказала Гуменюк.

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Она считает, враг так отреагировал, потому что "устал" ожидать контрнаступления ВСУ, у него, очевидно, не выдержали нервы. Поэтому оккупанты нанесли техногенный удар, к которому РФ готовилась давно. Гуменюк напомнила, что военные неоднократно предупреждали: захватчики завозят в определенные "точки" взрывчатку. В то же время враг пытался все время уверять население и международное сообщество, что якобы это Украина готовит некую экологическую катастрофу.

Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что теракт на Каховской ГЭС не испугал Силы обороны и не остановит их соответствующие планы.

Ситуация на Каховской ГЭС

Сегодня, 6 июня, российская армия взорвала Каховскую ГЭС, из-за чего было собрано экстренное заседание Совета национальной безопасности. По данным украинских военных, дамба разрушена изнутри.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное совещание СНБО. На заседании СНБО согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.

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