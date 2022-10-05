Все решения по функционированию станции будут принимать в центральном офисе Энергоатома.

Запорожскую атомную электростанцию временно возглавит президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Он взял на себя обязанности генерального директора вместо Игоря Мурашова, который вернулся из российского плена.

Об этом сообщил сам Котин в видеообращении.

"В соответствии с действующим законодательством, разрешительными и регламентными документами, мною принято решение взять на себя исполнение обязанностей генерального директора ЗАЭС. Администрирование станции перенесено в Киев, начиная с момента похищения оккупантами гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова", - заявил президент НАЭК "Энергоатом".

Видео дня

При этом он указал, что все решения по функционированию станции будут принимать в центральном офисе Энергоатома, а технические вопросы работы ЗАЭС - техническим персоналом станции.

Похищении гендиректора Запорожской АЭС - что известно

С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция захвачена российскими оккупантами, которые удерживаю уже семь месяцев персонал в заложниках.

1 октября президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что 30 сентября российские захватчики похитили Мурашова.

По данным Котина, Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Машину остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины решительно осудило противоправное задержание оккупантами гендиректора ЗАЭС.

3 октября стало известно, что оккупанты отпустили генерального директора ЗАЭС Игоря Мурашова. Его сначала доставили во Внешний кризисный центр ЗАЭС в Запорожье, после чего он отправился к семье.

5 ноября стало известно, что Мурашов больше не будет работать на атомной станции.

Вас также могут заинтересовать новости: