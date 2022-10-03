Российские военные похитили Игоря Мурашова 30 сентября.

Оккупанты отпустили генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси написал на своей странице в Twitter.

"Я приветствую увольнение Игоря Мурашова, генерального директора Украинской Запорожской атомной электростанции. Я получил подтверждение, что господин Мурашов безопасно вернулся к своей семье", - отметил Гросси.

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Других подробностей он не сообщил.

Захват ЗАЭС и похищение Мурашова - что известно

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

Сотрудники Запорожской АЭС не желают сотрудничать с врагом, ситуация на станции напряженная.

1 октября президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что 30 сентября российские захватчики похитили Мурашова.

По данным Котина, Мурашов был задержан рашистским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Машину остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины решительно осудило противоправное задержание оккупантами гендиректора ЗАЭС.

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