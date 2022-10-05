Ранее комиссия Евросоюза назвала этот шаг превентивной мерой безопасности.

Еврокомиссия доставила в Украину пять миллионов таблеток йода для людей, живущих вблизи атомных электростанций.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич в интервью RND.

"Мы уже узнали во время пандемии коронавируса, что мы не можем реагировать только в случае кризиса, и поэтому теперь мы пытаемся предсказать будущие кризисы. И, надо сказать, наш прогноз удался, потому что мы еще до войны готовились к химическим, биологическим, радиационным и ядерным чрезвычайным ситуациям. Теперь мы смогли доставить в Украину пять миллионов таблеток йода для жителей находящихся под угрозой атомных электростанций", - сообщил он.

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Таблетки йода для Украины: что известно

Комиссия Евросоюза назвала поставку в Украину таблеток йода превентивной мерой безопасности.

"Таблетки будут использоваться в ограниченных случаях, чтобы избежать поглощения вдыхаемого или проглатываемого радиоактивного йода щитовидной железой", - говорится в заявлении комиссии.

Таблетки запросило украинское правительство для повышения уровня защиты населения возле Запорожской атомной электростанции.

"Никакая атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий. Недопустимо, чтобы жизни гражданских лиц подвергались опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены", - добавил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.

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