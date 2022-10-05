В МАГАТЭ сообщили, что Мурашов находится со своей семьей и не будет продолжать работу на ЗАЭС.

Гендиректор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов, которого ранее похитили российские оккупанты, больше не будет работать на атомной станции.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ.

"Господин Мурашов сейчас находится со своей семьей и не будет продолжать работу на ЗАЭС. Пока непонятно, кто его заменит", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме этого, в сообщении организации отмечается, что на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится в Киев, а потом в Москву для продолжения консультаций с целью "скорейшего согласования и внедрения охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС".

Захват ЗАЭС и похищение Мурашова

4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг станции. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

Сотрудники Запорожской АЭС не желают сотрудничать с врагом, ситуация на станции напряженная.

1 октября президент "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что 30 сентября российские захватчики похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.

По данным Котина, Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Машину остановили, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября стало известно, что оккупанты отпустили гендиректора Запорожской АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: