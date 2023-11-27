С начала октября Чехия начала импортировать газ в объеме до 100 гигаватт-часов в сутки.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил, что некоторые трейдеры в октябре начали импортировать в страну российский газ, который прекратил поступать с начала 2023 года. Это подтверждают и данные со станции передачи в Ланжхоте в Южно-Моравском крае.

Как пишет Novinky, из общего объема поставок с января по конец октября этого года на российский газ пришлось 79,6 млн кубометров (1,2%). Однако информация о конкретных импортерах является коммерческой тайной.

"С начала октября газ на этой пограничной станции (в Ланжхоте, - УНИАН) уже не идет из Чехии в Словакию, как раньше, а из Словакии в Чехию. И это в объеме до 100 гигаватт-часов в сутки", – рассказал главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, ссылаясь на информацию агентства Bloomberg.

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Он утверждает, что до 40% газа, импортируемого в Чехию является российским. По словам министра Сикела, санкции ЕС этого не запрещают, поскольку некоторые страны не могут обойтись без голубого топлива.

"Однако я бы счел правильным, чтобы потребители были проинформированы, если они покупают газ у поставщиков, которые покупают российский газ", – добавил он.

По данным министерства промышленности, российский газ прекратил поступать в Чехию с начала этого года и его заменили топливом из Норвегии и сжиженным газом LNG из Нидерландов и Бельгии. В предыдущие годы доля газа из страны-агрессора составляла около 97%.

"Необходимо рассмотреть, вводить ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать наши действия в рамках всего ЕС", - подытожил Сикела.

Отказ от российского газа

Председатель комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой заявлял в феврале, что в рамках Энергетической стратегии ЕС намерен полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.

Первой страной ЕС, которая полностью отказалась от российского газа, стала Литва. Она сделала это еще в апреле 2022 года.

Чехия смогла избавиться от зависимости от импорта газа из России только в первом квартале 2023 года.

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