С начала этого года газ из России в Чехию не импортировался.

В первом квартале 2023 года Чехия смогла избавиться от зависимости от импорта газа из России.

Как сообщает Министерство промышленности и торговли Республики на своем сайте, с начала этого года газ из России в Чехию не импортировался.

"Из общего объема 1,71 млрд кубометров импортируемого газа 100% прошло через Германию. В течение этого периода газ не поступал через Словакию, которая является единственным местом, откуда трубопроводные поставки из России могут поступать на чешскую территорию", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что поставки через Германию состоят из сжиженного газа из Бельгии и Нидерландов, а также газа из Норвегии.

"Впервые в современной истории Чехии мы полностью обошлись без поставок газа из России в течение первого квартала года. Это большой успех ... Мы все способствовали этому, потому что сокращение потребления сыграло решающую роль. Однако это не значит, что мы выиграли. Для подготовки к следующей зиме Европа будет иметь меньше газа без российских поставок, чем раньше, поэтому и в дальнейшем нужно будет ответственно подходить к потреблению газа", - подчеркнул министр промышленности и торговли Юзеф Сикела.

По данным министерства, по предварительным расчетам, потребление газа в период с 1 января по 16 апреля достигло 2,895 млрд кубометров, что на 13,6% меньше потребленного по сравнению с прошлым годом и на 19,7% по сравнению со средним потреблением за последние три года.

Как отмечается, именно увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу, в частности из Бельгии и Нидерландов, играет значительную роль в запасах газа в Европе. Хотя в прошлом году средняя емкость хранилищ в ЕС была на очень низком уровне, сейчас европейские хранилища в среднем заполнены примерно наполовину.

Зависимость ЕС от российского газа - что известно

Как сообщал УНИАН, в рамках Энергетической стратегии Европейский Союз намерен полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники. Такое заявление сделал председатель комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой в феврале.

Отдельно, Литва полностью отказалась от российского газа еще в апреле 2022 года и стала первой страной ЕС, которая полностью оборвала связи со страной-оккупантом в этой сфере.

В Киевской школе экономики (KSE Institute) прогнозируют, что в 2023 году доходы России от экспорта нефти и газа упадут на 50% по сравнению с прошлым годом, до критических 40 млрд долл. на квартал. Специалисты ожидают, что именно этот год станет решающим для российской экономики. Отчет прогнозирует существенное сокращение доходов от нефти и газа, поскольку среда становится все менее благоприятной из-за введенных санкций против РФ в связи с широкомасштабным вторжением в Украину.

При этом, 19 апреля издание Financial Times сообщило, что в газовых хранилищах в ЕС хранятся рекордные за более чем 10 лет объемы газа после мягкой зимы, что укрепляет надежды на то, что блок сможет минимизировать импорт из России.

По данным отраслевой организации Gas Infrastructure Europe, к началу апреля хранилища блока были заполнены на уровне 55,7%, что является самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года. Этот уровень также примерно на 20 процентных пунктов превышает средний показатель за предыдущие пять лет, а за последние две недели он еще больше вырос - до 56,5%.

Вас также могут заинтересовать новости: