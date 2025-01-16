Завод является одним из крупнейших в России производителей дизельного топлива.

В результате загадочного пожара на Волгоградском НПЗ пришлось остановить половину мощностей по производству дизельного топлива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной промышленности.

О причинах пожара до сих пор ничего неизвестно, но его последствия были ужасными для завода.

"Все потушили. Гидроочистка остановлена. Пока не ясно, сколько времени понадобится на ремонт", - сообщил один из источников.

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Другой источник сообщил, что пожар произошел на блоке 18, одной из двух установок гидроочистки дизельного топлива. Суточная мощность завода составляет 9500 метрических тонн.

Как отмечает издание The Moscow Times, Волгоградский НПЗ является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ и в целом одним из крупнейших в России. За прошлый год он выпустил 1,9 млн тонн бензина (4,3% от общероссийского производства), 6 млн тонн дизельного топлива (6,9% общероссийских объемов) и 0,8 миллиона тонн мазута (1,9%).

Удары дронов по территории России

Как писал УНИАН, минувшей ночью украинские дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, который является одним из ключевых объектов российского ВПК, задействованных в войне против Украины.

Военный обозреватель Евгений Дикий отмечает, что Украина только начинает наращивать до значимого уровня свои удары по военным объектам в России. По его словам, на сегодня Украине удалось выстроить систему нанесения ударов, когда применяются одновременно и дроны в большом количестве, и ракеты.

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