По информации российских СМИ, в результате пожара никто не пострадал.

В российском Волгограде произошел пожар на заводе "Лукойл". Примерно в четыре утра в Красноармейском районе загорелись установка №18 и два теплообменника. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В сети пишут, что перед пожаром был слышен взрыв, однако оперативные службы сообщили, что возгорание произошло из-за внутреннего, а не внешнего воздействия.

Также СМИ сообщали, что сейчас пожар потушили, а пострадавших и погибших в результате пожара нет. Точные причины возгорания еще устанавливаются.

Кроме того, местные отметили, что утром в то направление проехало по меньшей мере шесть машин пожарной охраны и машина пожарных следователей.

Пожары в РФ - последние новости

Ранее сообщалось, что в российском Татарстане горел НПЗ. До начала пожара в регионе ввели воздушную тревогу и план "Ковер" из-за атаки БпЛА. Известно, что нефтеперерабатывающий завод "Танеко" является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в России, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год.

Также УНИАН писал, что в Ростовской области РФ прогремели взрывы, в результате чего произошел пожар на НПЗ. Произошло это ночью 19 декабря 2024 года, когда сирена на севере Ростова не умолкала 15 минут.

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