Индия скупает российскую нефть и становится главным поставщиком топлива в Нью-Йорк

Нью-Йорк закупает необычно большое количество бензина и дизельного топлива в Индии - стране, которая стала главным рынком сбыта российской нефти, находящейся под санкциями.

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на данные Kpler, Индия скупает российскую нефть и становится главным поставщиком топлива в Нью-Йорк. Около 89 000 баррелей в день из Индии направляются в Нью-Йорк, что является максимальным показателем почти за четыре года.

Как говорится в материале, это составляет более 40% от общего объема импорта региона за январь. Это скачок по сравнению со средним показателем в 5% в прошлом году.

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"Этот импорт является важной заменой европейским поставкам топлива, которые замедлились в последние месяцы и, вероятно, еще больше сократятся, когда 5 февраля вступят в силу новые российские санкции", - говорится в материале.

По данным Kpler, импорт российской нефти в Индию в этом месяце достиг рекордного уровня: в январе ежедневные объемы достигли 1,39 млн баррелей. Цифры показывают, что с июня Россия является крупнейшим поставщиком Индии.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

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