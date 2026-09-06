В России вспыхнул крупнейший НПЗ после удара ВСУ: Генштаб раскрыл подробности

Также были нанесены удары по аэродрому и средствам ПВО.

В ночь на 6 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду объектов российских оккупантов, в частности, по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале, на НПЗ, который задействован в обеспечении вооруженных сил врага, был зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ростовской области России был поражен аэродром "Ростов-на-Дону". В районе этого объекта также был зафиксирован пожар.

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Также в Ростовской области украинские военные поразили радиолокационную станцию "Подлёт" и два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Масштаб нанесённого ущерба уточняется.

Удар по Рязани

Как сообщал УНИАН, ранее в украинской оборонной компании Fire Point подтвердили, что Силы обороны Украины нанесли удар по Рязанскому НПЗ с помощью БПЛА FP-1.

Этот завод является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год. Завод производит, в частности, автомобильный бензин всех марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и сжиженный газ.

В то же время украинский мониторинговый канал "єРадар" предупреждает, что следующий массированный ракетный удар России по Украине может произойти в конце следующей недели.

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