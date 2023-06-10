На Запорожской АЭС контролируемая ситуация, отметили в "Энергоатоме".

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции в пруду-охладителе стабильный уровень воды.

Несмотря на то, что враги взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, сообщила Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в Telegram.

"Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - стабильный. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой", - отметили в "Энергоатоме".

В компании добавили, что 10 июня по состоянию на 08:00 на АЭС уровень воды в пруду-охладителе составлял 16,67 м. "...этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - подчеркивается в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что с сентября прошлого года энергоблоки Запорожской АЭС не работают, поэтому с тех пор из пруда-охладителя вода активно не испарялась.

Последствия подрыва Каховской дамбы для ЗАЭС - что надо знать

Русские захватчики в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, объект был полностью разрушен. Вода начала стремительно вытекать из Каховского водохранилища и затапливать десятки населенных пунктов.

Стоит отметить, что из Каховского водохранилища вода поступала на Запорожскую АЭС, и ее использовали для охлаждения реактора. В случае отсутствия в пруду-охладителе необходимого количества воды, возможна авария.

Первый заместитель мэра Энергодара (город-спутник ЗАЭС) Иван Самойдюк призвал жителей быть готовыми к тому, что ситуация на атомной электростанции в любой момент может стать неконтролируемой.

Стоит отметить, что россияне захватили Запорожскую АЭС и Энергодар в начале полномасштабного вторжения. Сообщалось, что враги минировали ЗАЭС.

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