Жителей областного центра просят сделать запас питьевой воды на случай аварийных отключений электричества.

В Одессе из-за аварийных отключений электроэнергии возникли проблемы с водоснабжением.

Сейчас специалисты ДТЭК восстановили энергопитание объектов, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов, об этом сообщила компания "Инфоксводоканал".

"В результате аварийных отключений электроэнергии на объектах "Инфоксводоканала" возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что работа насосных станций зависит от наличия электроэнергии. На случай аварийных отключений электричества жителей города просят сделать определенный запас питьевой воды.

"Сейчас специалисты ДТЭК работают над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей Заставы, Ленпоселка и Межлиманья", - добавили в компании.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 декабря российские захватчики запустили на юге Украины 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

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Однако беспилотники попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области.

В Одессе с электроэнергией только критическая инфраструктура. Также нет света в громадах Одесского района.

Президент Владимир Зеленский сказал, что в регионе без света остались более 1,5 миллиона человек.

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