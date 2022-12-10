Под удар попали южные регионы Украины.

В ночь на 10 декабря российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". 10 из 15 дронов удалось уничтожить.

Как сообщает Командование Воздушных сил, ночью под удар попали южные области Украины. Две трети дронов удалось сбить.

"Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства. Подразделениями воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбит десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями", - говорится в сообщении.

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Иранские дроны в войне против Украины

Россияне с сентября активно используют Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

9 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с сентября российские войска выпустили по территории Украины свыше 400 иранских дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было ликвидировано.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 декабря после трехнедельного перерыва россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Всего было обнаружено 14 барражирующих боеприпасов, которые направлялись ориентировочно с юго-восточного направления. Силы ПВО сбили 14 дронов.

По данным британской разведки, атаки иранских дронов участились после нескольких недель перерыва, потому что Россия, вероятно, получила новую партию беспилотных летательных аппаратов иранского производства.

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