По словам президента, на восстановление электроснабжения потребуется несколько дней.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что сейчас более полутора миллионов человек в Одесской области остаются без света.

"Ключевое за сегодня - энергетика. Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона - в темноте. По состоянию на это время более 1,5 миллиона человек в Одесской области - без света. Подключена лишь критическая инфраструктура. И настолько, насколько есть возможность, поставки электричества", - подчеркнул глава государства в своем видеообращении.

Он отметил, что в целом российские террористы использовали против Одесской области 15 "Шахедов", - только за одну ночь на субботу.

Видео дня

"Вот это и есть истинное отношение России к Одессе, отношение к одесситам - сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу. Нашим защитникам неба удалось сбить 10 дронов из 15", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что энергетики, ремонтные бригады и областная власть - все работают без перерыва, чтобы вернуть свет.

"К сожалению, попадания были критическими, поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество... Нужны не часы, к сожалению, а несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление", - заверил глава государства.

Зеленский призвал жителей, пока длится ремонт, помочь своим знакомым, соседям и пожилым людям в Одессе найти и воспользоваться "Пунктами несокрушимости", чтобы согреться, зарядить технику и воспользоваться связью.

Атаки россиян на украинскую энергосистему: ситуация в Одесской области

Как сообщал УНИАН, с октября российские войска начали регулярно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. За эти два месяца РФ осуществила уже восемь массированных ракетных ударов в целом по Украине. В "Укрэнерго" заявили, что Россия выпустила более 1000 тяжелых ракет и дронов.

В частности, в ночь на 10 декабря российские захватчики на юге Украины запустили 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства. Силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Однако беспилотники попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, нанеся существенные разрушения и оставив без электроснабжения тысячи потребителей.

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