Украинцы будут с отключениями света минимум две следующие зимы, - эксперт

Ситуацию могло бы изменить возвращение контроля над ЗАЭС.

Как минимум две следующие зимы украинцы будут жить с отключениями электроэнергии. Сейчас состояние энергетической системы можно оценить на 3 из 12 баллов.

"Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской АЭС и включить в работу хотя бы 2-3 блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме, и нам просто сильно легче станет, ограничения практически не будут нужны", - сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире "Киев24".

Он добавил, что без этого для восстановления мощностей необходимо два года.

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"То есть две зимы у нас будут ограничения практически гарантированно. На вторую зиму, 2025-2026, они будут минимизированы, но все еще вполне вероятно будут", - отметил эксперт.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас. По его словам, несколько больше будут применяться графики отключений света с 11:00 до 23:00 графики, чем в остальное время суток.

Правительство Украины работает над существенным сокращением перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением, сообщил ранее советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

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