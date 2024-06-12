Частично проблема заключается в том, что поврежденные тепловые и гидроэлектростанции трудно и дорого ремонтировать.

Российские оккупационные войска своими обстрелами уничтожили половину электрогенерирующих мощностей в Украине. При худшем развитии событий, зимой украинцы могут проводить без света и отопления до 20 часов.

Об этом пишет BBC. Украина покупает электроэнергию в Европейском Союзе, чтобы попытаться покрыть дефицит. Министерство энергетики заявило, что в среду, 12 июня, планирует импортировать наибольшее количество электроэнергии на сегодняшний день.

Однако этого недостаточно для покрытия дефицита, поэтому по всей стране были запланированы отключения электроэнергии, чтобы защитить критически важные объекты инфраструктуры, такие как больницы и военные объекты. Ожидается, что ситуация ухудшится еще больше с повышением температуры, когда люди начнут включать кондиционеры.

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При этом, если Россия продолжит бить по электростанциям в Украине, то, при худшем сценарии, следующей зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления, говорят в ДТЭК. Частично проблема заключается в том, что украинские тепловые и гидроэлектростанции трудно и дорого ремонтировать.

"На ремонт некоторых из них уйдут годы, а другие, возможно, никогда не будут восстановлены", – заявила Мария Цатурян из "Укрэнерго".

Этой ночью Россия в очередной раз осуществила массированную атаку по Украине, в том числе по столице. В Киеве рано утром были слышны звуки взрывов. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что ничто не прошло мимо системы противовоздушной обороны города. Однако в результате обстрела был поврежден энергетический объект на северо-востоке Сумской области.

Ситуация в энергосистеме Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщил, что в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре было уничтожено уже 9 ГВт мощностей. Это ровно половина от пика потребления электроэнергии прошлой зимой.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в интервью УНИАН отметил, что блэкаута в Украине точно не будет, поскольку энергосистема у нас разветвленная. Однако без ограничений на использование электрической энергии не обойдется.

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