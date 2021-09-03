Рассматривается вариант покупки Польшей сжиженного газа через собственный терминал.

Сотрудничество с Польшей открывает перед Украиной возможность разрушить монополию российского "Газпрома" на газовом рынке.

Об этом заявил Сергей Макогон, гендиректор компании Оператор ГТС Украины, сообщает "НВ".

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В частности речь идет о взаимовыгодном использовании газотранспортных систем обеих стран.

По словам Макогона, рассматривается вариант покупки Польшей сжиженного газа через собственный терминал в г. Свиноуйсце на берегу Балтийского моря с дальнейшей поставкой этого газа в украинские ПХГ, откуда он может идти в Европу.

По словам Макогона, также рассматривается вариант строительства Польшей Балтийской трубы, соединяющей Польшу с добывающими площадями в Северном море.

Макогон также отметил, что между Украиной и Польшей уже существуют действующие газопроводы, которые позволяют обмениваться газом объемом до 7 млрд кубометров в год.

"Есть техническая проблема с польской стороны, потому что сейчас с украинской стороны в Польшу можно на гарантированной основе отправлять газ, но у польской стороны есть технические проблемы по поставкам значительных объемов газа в Украину. Нам нужно сделать реконструкцию компрессорной станции и достроить не очень большой газопровод в Польше", — рассказал Макогон.

По словам Макогона, Польша готовится полностью отказаться от поставок газа из РФ.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода прекращалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его самостоятельно.

Автор: Елена Коваленко