Кроме того, в компании также сообщили, по какому принципу определяются часы отключения потребителей.

В "ДТЭК "Киевские региональные электросети" объяснили, почему некоторые жилые дома вообще не попадут под стабилизационные отключения электроэнергии, и по какому принципу определяются часы отключения.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила руководитель отдела по коммуникациям "ДТЭК Киевские региональные электросети" Алла Гурова.

По ее словам, некоторые дома могут вообще не попасть на отключение, если они запитаны одной линией с критически важным объектом.

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"При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположение объектов критической социальной инфраструктуры. То есть, например, если от одной линии запитаны больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений", - сказала она.

Также Гурова сообщила, что в текущей сложной ситуации для удобства клиентов все адреса, например, в Киевской области были разделены на две очереди, для которых поставка света будет осуществляться поочередно. Кроме того, часы отключения каждой группы будут чередоваться каждый день для того, чтобы электроснабжения одних и тех же клиентов не ограничивалось в одно и то же время.

"Например, после распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго" о введении стабилизационных отключений диспетчер "ДТЭК Киевские региональные электросети" применяет временные ограничения в соответствии с очередью. Например, дом отключался с 10 до 14, то если стабилизационная отключение продлится в течение дня, повторное отключение будет с 18 до 22 часов и с двух до шести утра", - рассказала Гурова.

Она отметила, что возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Удары России по объектам энергетики Украины

В течение 10-12 октября Россия нанесла по территории Украины массированные ракетные и авиационные удары, в том числе и по энергетическим объектам.

22 октября оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.

По информации генерального прокурора Андрея Костина, с начала полномасштабного вторжения вооруженными силами РФ осуществлены 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, из них 51 - в октябре.

Серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

После ракетных атак в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения потребителей и призвали их экономить электричество в пиковые часы нагрузки.

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