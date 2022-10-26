В графике возможна погрешность в пределах 30-40 минут.

Стабилизационные отключения электричества в Киеве стартовали 26 октября в 7:45. Жителей украинской столицы разбили на три группы, которые будут отключать от электросети по очереди.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети".

"Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в определенный промежуток времени. Вам не нужно искать адрес в списке, достаточно просто ввести его в строку поиска и увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что все адреса указаны на сайте, но возможна погрешность в графике пределах 30-40 минут. При этом в отдельных случаях отключение может длиться дольше четырех часов из-за масштабности повреждений.

Кроме того, киевлян и гостей столицы предупредили о возможных авариях на распределительных сетях из-за перегрузки или повреждения.

Также в компании попросили сообщать, если свет по графику не появился.

Отключение света в Киеве - что известно

10 октября Российскя Федерация совершила масштабную атаку на украинские города. В результате повреждения получили объекты критической инфраструктуры.

В свою очередь в Офисе президента призвали украинцев ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 22:00.

В Киеве начали отключать свет из-за дефицита электроэнергии после атак России с 11 октября. По словам министра энергетики Германа Галущенко, из-за масовой атаки 10 октября повреждения получили 30% энергетической инфраструктуры.

15 октября оккупанты ударили по объекту энергетической инфраструктуры в одной из общин Киевской области. 17 октября атака повторилась. Зафикстровали пять ударов дронами в Киеве, в результате чего повреждения получили энергетические объекты. На следующий день российские захватчики нанесли еще три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева.

Так, в период с10 по 18 октября более 400 объектов украинской инфраструктуры пострадали от российских атак.

Вас также могут заинтересовать новости: