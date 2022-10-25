Больше всего пострадала Днепропетровская область.

С начала полномасштабного вторжения вооруженные силы Российской Федерации совершили 85 атак на объекты электроэнергетики Украины.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Только в октябре российские оккупанты атаковали такие объекты 51 раз.

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Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области – 8, Львовской – 6, Винницкой – 5, Сумской – 4, Харьковской – 4 и в Киеве – 4.

"Это политика уничтожения украинцев через создание условий, непригодных для жизни. С приближением зимы российское руководство сознательно лишает людей базовых вещей: воды, электричества, тепла. Так же как сознательно обрекало на голодную смерть во время Голодомора 1932-1933 годов. Это - терроризм и военное преступление", - заявил Генпрокурор Андрей Костин.

Он призвал ООН поддержать создание Международного трибунала для агрессора.

Российские удары по энергосистеме Украины

Как известно, в течение последних недель российские оккупанты систематически наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что уже серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране вводятся ограничения на поставки электроэнергии. Кроме того, украинцев призывают уменьшить пользование электроприборами в пиковые часы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что эта зима будет самой сложной в истории Украины.

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