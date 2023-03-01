Доходы агрессора от экспорта нефти и газа в январе составили $18,5 млрд.

На фоне массовых антироссийских санкций, связанных с полномасштабным вторжением РФ в Украину, агрессор в январе 2023 года потерял почти 40% своих доходов от экспорта нефти и газа.

Как говорится в заявлении Международного энергетического агентства, доходы агрессора от экспорта нефти и газа в январе составили $18,5 млрд, что на 38% меньше, чем $30 млрд, которые Москва получила в январе 2022 года, сообщает Reuters.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что меры Запада, направленные против экспорта российских энергоносителей, достигли своей цели по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов РФ от экспорта нефти и газа.

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"Мы ожидаем, что это снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутыми в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям", — сказал Бироль.

В 2022 году РФ получила за счет экспорта нефти и газа около 11,6 трлн руб. ($154,68 млрд).

Ситуация с российской нефтью

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину, 5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Отныне сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать.

С 5 февраля 2023 года запрещена закупка российских нефтепродуктов.

В ответ на принятые санкции, уже в феврале 2023 года Россия подтвердила сокращение добычи нефти и заявила, что в марте агрессор снизит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки.

27 февраля 2023 года Россия подтвердила, что прекратила экспорт нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба".

Кроме того, 27 февраля 2023 года Евросоюз окончательно поставил крест на российском газе. Глава Комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой заявил о том, что в рамках энергетической стратегии Европейский Союз намерен полностью отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники.

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