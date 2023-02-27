В 2022 году Украина потратила почти 9 млрд долл. на импорт нефтепродуктов.

Украина в январе-декабре 2022 года потратила на импорт нефтепродуктов 8,787 млрд долл., что на 56% больше, чем за 2021 год.

Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

В отличие от предыдущих лет, когда львиная доля нефтепродуктов (65%) поступали из Беларуси и России, сейчас поставки топлива в Украину максимально диверсифицированы.

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Так, согласно данным таможни, большинство нефтепродуктов (68%) Украина закупила из разных источников, потратив на это почти 6 млрд долл.

Кроме этого, наибольшие расходы пришлись на поставки нефтепродуктов из Индии – 1,05 млрд долл. (12%), из Литвы – 0,947 млрд долл. (11%) и Болгарии – 0,866 млрд долл. (11%).

В натуральном выражении за год в Украину было ввезено 7,3 млн тонн нефтепродуктов, что на 17% меньше, чем годом ранее.

Война в Украине и ситуация с нефтью

Украина в 2021 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 65%, до 5,614 млрд долл.

В натуральном выражении за 12 месяцев в Украину было ввезено 8,79 млн тонн нефтепродуктов, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

Тогда импорт нефтепродуктов из Беларуси составил 41,8% от всех расходов на импорт нефтепродуктов, из России - 22%, из Литвы – 11,6%.

По состоянию на 18 января 2022 года Украина за год более чем в полтора раза увеличила расходы на импорт нефтепродуктов.

За год полномасштабной войны оккупанты разбомбили более двух десятков украинских нефтебаз и фактически разрушили основные заводы – Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и Шебелинский газоперерабатывающий завод.

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