Компания по-новому будет прогнозировать риски и принимать решения относительно производственных планов по бурению новых скважин.

Предприятие группы "Нафтогаз", "Укргаздобыча" (УГД), начинает применять новую для Украины технологию добычи газа. Компания внедряет новые методы бассейнового анализа и моделирования углеводородных систем для поиска и разведки углеводородов.

Об этом сообщает пресс-служба УГД.

Отмечается, компания будет выполнять анализ пространственных динамических 4D-моделей углеводородных систем. Это поможет прогнозировать риски, рассчитывать экономику проектов и принимать решения относительно производственных планов, в частности бурения новых скважин.

"Укргаздобыча" планирует использовать бассейновый анализ для оценки нефтегазового потенциала участков Черного моря, поисков углеводородов в Карпатском складчатом поясе и изучению лицензионных участков в Днепровско-Донецком бассейне.

Читайте такжеСША предложили Украине забыть о"Северном потоке-2""Бассейновое моделирование - это еще один шаг к снижению рисков, в первую очередь, бурения. Благодаря этой технологии мы сможем повысить точность оценки рисков как для отдельных перспективных объектов, так и для крупных геологических структур с целью наращивания ресурсной базы и добычи "Нафтогаза", – цитирует пресс-служба директора дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александра Романюка.

Справка УНИАН

Бассейновый анализ и моделирование углеводородных систем осадочных бассейнов сочетает сейсмическую, геологическую, геохимическую и стратиграфическую информацию для динамического моделирования эволюции осадочных бассейнов.

Технологию бассейнового моделирования активно используют ExxonMobil, Shell, BP – ведущие международные нефтегазовые компании, для прогнозирования и планирования процессов разведки и разработки.

Как сообщал УНИАН, добыча газа в Украине продолжает падать несмотря на планы правительства по ее наращиванию. Так, крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргаздобыча" за первое полугодие сократила добычу газа на 5,3% - до 6,8 млрд куб. об.

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Автор: Анна Бредихина