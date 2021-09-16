Решение правительства обусловлено тем, чтобы предотвратить риск возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в регионе.

Кабинет министров передал 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее решение приняло правительство на своем заседании, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Ранее указанные 49,9% акций ПАО "Донецкоблгаз" были арестованы Шевченковским районным судом г. Киева по инициативе СБУ.

"Нынешнее решение Кабмина обусловлено тем, чтобы предотвратить риск возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в регионе. Поскольку, как отмечают в правительстве, существует риск, что не будет обеспечено безаварийную эксплуатацию газораспределительных систем как объектов повышенной опасности", - говорится в сообщении.

Между тем, отметили в СБУ, спецслужба продолжает документирование противоправных действий должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз", которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Акционерное общество ПАО "Донецкоблгаз" относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение. Следователи СБУ установили, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации.

Ситуация вокруг "Донецкоблгаза"

Как сообщал УНИАН, 6 марта компания "Донецкоблгаз" на своем сайте заявила, что "Нафтогаз Украины" остановил поставки природного газа коммунальному предприятию "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов.

В свою очередь группа "Нафтогаз" призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии и поставки горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" и, соответственно, поставку тепла потребителям.

В "Нафтогазе" заявили, что местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и, в нарушение законодательства Украины, не совершал оплату за его потребление. Как утверждают в компании, это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и исключению поставщика из реестров ПСО, как того требует закон.

12 марта СБУ начала досудебное расследование относительно совершения должностными лицами частного акционерного общества "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Правоохранители установили, что владельцами ОАО "Донецкоблгаз" являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который находится на территории РФ.

Автор: Инна Андалицкая