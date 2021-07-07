Шанс на улучшение все же есть, в июне компания "Укргазвыдобування" сумела сократить негативную динамику.

Добыча газа в Украине продолжает падать, вопреки планам правительства по его наращиванию. Так, крупнейшая в Украине газодобывающая компания "Укргазвыдобування" за первое полугодие сократила добычу газа на 5,3% - до 6,8 млрд куб. об.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

При этом отметятся, что в течение июня компания "Укргазвыдобування" сократила отрицательную динамику и обеспечила добычу 1,1 млрд куб. м газа.

"Нафтогаз Украины" в 2020 году сократил добычу газа на 1% по сравнению с 2019 годом, до 13,45 млрд куб. об. В 2019 году добыча компанией "Укргаздобыча" сократилась на 3,4% и составила 14,9 млрд куб. об.

Планы правительства по наращиванию добычи газа

В мае новый глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что намерен сделать компанию снова прибыльной за счет наращивания собственной добычи газа.

Читайте также"Газпром" шантажирует Европу рекордно высокими ценами на газ - "Нафтогаз"Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Украина должна нарастить собственную добычу газа, чтобы обеспечить свою энергетическую независимость. На совещаниях у президента Владимира Зеленского неоднократно поднимался вопрос увеличения собственной добычи.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал провалом уровень выполнения государственной компанией "Укргазвыдобування", входящая в группу "Нафтогаз", правительственного плана наращивания добычи газа в стране до 2020 года.

Правительственной программой "20/20"предусматривалось наращивание добычи газа "Укргазвыдобування" до 20 млрд куб. м до 2020 года.

Этой цели планировалось достичь благодаря бурению новых скважин и проведению интенсификации добычи на действующих скважинах. Однако компания в ходе выполнения программы столкнулась с неполучением лицензий на новые месторождения, что существенно навредило выполнению плана.

Читайте также"Укргазвыдобування" хочет закупить труб на 280 миллионов в обход Prozorro - СМИВ феврале 2020 года "Нафтогаз Украины" представил Стратегию "Трезубец" по наращиванию добычи газа в Украине на ближайшие 10 лет, которая базируется на трех направлениях. Компания планирует наращивать добычу благодаря сверхглубокому бурению на Шебелинском месторождении, добычи газа из плотных пород, а также на шельфе Черного моря.

Ранее УНИАН уже сообщал, сколько наблюдательный совет " Нафтогаза" выписала себе и правлению премий в 2020 году несмотря на убытки

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Автор: Анна Бредихина