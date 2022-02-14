НАК "Нафтогаз Украины" своевременно и в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства, а экс-глава компании Андрей Коболев при увольнении из компании получил все выплаты, предусмотренные его контрактом и законодательством Украины. Об этом говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины".

По данным компании, общая сумма премии, полученная Коболевым "за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже", составила 599,6 млн грн.

"В 2018 году господину Коболеву была начислена и выплачена первая часть премии в размере 261 млн. грн. В настоящее время идет рассмотрение уголовного дела о правомерности начисления и выплаты вышеупомянутой первой части премии. Ключевое – премия значительно превышала предельный показатель вознаграждения, определенный правительством для него как руководителя компании, 100% акций которой принадлежат государству", - отметили в "Нафтогазе".

В компании сообщили, что вторую часть премии господин Коболев автоматически, то есть без участия нового руководства, получил в 2021 году после досрочного прекращения полномочий как председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", согласно банковской гарантии в соответствии с условиями дополнительного соглашения к трудовому контракту, подписанным Коболевым и председателем набсовета Клер Спотисвуд, в марте 2020 года, а также в соответствии с условиями этой банковской гарантии по выплате такой премии, утвержденной Наблюдательным Советом компании в апреле 2020 года.

"Такой необычный механизм получения г-ном Коболевым денег от национальной компании, очевидно, связан с его стремлением гарантировать себе эти выплаты. Но кроме юридических аспектов возникает много вопросов и к морально-нравственному измерению. Господин Коболев получил большую часть премии, предназначавшейся для всей команды, работавшей над Стокгольмским арбитражем несмотря на то, что он даже не руководил этим направлением. При этом Коболев гарантировал только себе выплату второй части премии через механизм безотзывной банковской гарантии в то время, когда он, из-за очевидного стремления сохранить свой пост, не выплачивал премию другим сотрудникам компании, непосредственно занимавшимся Стокгольмским арбитражем и обеспечившим получение компанией 5 млрд долларов от Газпрома по решению арбитража. Следовательно, справедливость начисления премии А.Коболеву сомнительна, как и механизм ее выплаты", - заявили в "Нафтогазе".

Там подчеркнули, что бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, намеренно распространяя заведомо ложную информацию (через СМИ, - ред.), вредит репутации национальной компании, а значит – и репутации страны в целом, что особенно чувствительно это при текущих политических и международных обстоятельствах.