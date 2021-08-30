Сейчас ГК "Нафтогаз Украины" в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

"Нафтогаз Украины" на сентябрь установил цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 12 грн за кубометр.

Об этом сообщается на сайте компании.

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Установленная цена на 22 копейки выше тарифа, действовавшего в августе – 11,78 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Сейчас ГК "Нафтогаз Украины" в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

Отмечается, что газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", как "поставщик последней надежды" (ППН), обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.

Соответственно новая цена 12 грн за куб. м будет распространяться на этих потребителей в сентябре, а со следующего месяца снова изменится.

Стоит отметить, что цена ППН на треть больше рыночного предложения большинства поставщиков в рамках фиксированных годовых пакетов.

Также на сайте указано, что в течение 60 дней с момента перехода к ППН потребитель должен выбрать себе нового поставщика.

"Нафтогаз Украины":

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 1,1 млн бытовых потребителей, предложила для своих клиентов годовой фиксированный тариф на газ в размере 7,96 грн за куб. м.

Поставщик "последней надежды":

Поставщик "последней надежды" – компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса. С 1 мая 2021 года украинских потребителей перевели на фиксированную цену на газ, которая будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Цена на газ в рамках тарифного плана поставщика "последней надежды" рассчитывается на ежемесячной основе по специальной формуле, которая была разработана в рамках Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды", утвержденного постановлением КМУ от 30.09.2015 №809. Формула цены для клиентов поставщика "последней надежды" учитывает определенные риски для поставщика, фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривни к евро и ряд других актуальных рыночных факторов.

Цены на газ в Европе:

2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

При этом, цены на газ для населения не растут потому, что с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

По состоянию на 4 августа 2021 года цены на газ в Европе и мире были самыми высокими за последние 20 лет.

6 августа 2021 года в Европе газ подорожал до исторического максимума.

Автор: Анна Бредихина