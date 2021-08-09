Цена на газ в тарифном плане "Комфортный Сезон" зафиксирована на весь отопительный сезон.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела для своих потребителей новый тарифный план "Комфортный Сезон", который позволит платить за газ равномерными частями ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Таким образом, украинцы могут соответствующим образом спланировать свои расходы в течение отопительного сезона.

Цена на газ в тарифном плане "Комфортный Сезон" составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

По информации компании, общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента — в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно — 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Необходимый объем газа в отопительный сезон рассчитывается, учитывая исторические данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления. В частности, "Приготовление пищи" (50-200 куб. м газа в месяц), тип "Приготовление пищи и подогрев воды" (150-500 куб. м газа в месяц), а также тип "Отопление" (800-20000 куб. м газа в месяц).

Тарифный план "Комфортный Сезон" действует в течение отопительного сезона — 7 полных месяцев: с 1 октября и до 30 апреля.

В "Нафтогазе" сообщают, что переход на новое тарифное предложение возможен при условии отсутствия задолженности у клиента. Также в любой период клиент по желанию может изменить тарифный план "Комфортный Сезон", выбрав другое доступное предложение от "Нафтогаз Украины".

«Нафтогаз Украины»:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 1,1 млн бытовых потребителей, предложила для своих клиентов годовой фиксированный тариф на газ в размере 7,96 грн за куб. м.

Цены на газ в Европе:

2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

При этом, цены на газ для населения не растут потому, что с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

По состоянию на 4 августа 2021 года цены на газ в Европе и мире были самыми высокими за последние 20 лет.

6 августа 2021 года в Европе газ подорожал до исторического максимума.

Автор: Анна Бредихина