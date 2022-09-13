Это позволяет одной линией обеспечивать электростанцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора.

На ЗАЭС не работают четыре основные линии электропередачи, зато Украина восстановила вторую резервную линию электропередачи.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Восстановлена вторая резервная линия электропередачи к ЗАЭС. Это дает возможность одной линией обеспечивать электростанцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций безопасности, а другую держать в резерве", – отмечают в МАГАТЭ.

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В МАГАТЭ отметили, что последний действующий реактор №6 ЗАЭС, необходимой для обеспечения собственных нужд станции, был остановлен 10сентябряпосле восстановления линии электропередачи 330кВ и перешел в режим холодной остановки, как и пять других реакторов ранее.

"На данный момент восстановлено линию 750/330 кВ, которую используют для обеспечения электростанции необходимым для ее функций безопасности ресурсом, а раньше восстановлена линия 330 кВ остается в резерве", – пояснили в агентстве. Обе линии могут получать электроэнергию от сети через распределительный пункт соседней ТЭС.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения станции к сети.

29 августа оккупанты повредили инфраструктуру ЗАЭС зафиксирован риск утечки водорода.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. В миссию МАГАТЭ вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Российские оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ.

3 сентября МАГАТЭ заявила о том, что Запорожскую АЭС отключили от сети.

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