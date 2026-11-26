Финансирование обеспечат Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия; средства США для этой закупки привлекаться не будут.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине пакета оборудования и услуг для обслуживания истребителей F-16: ориентировочная стоимость сделки составляет 621,9 млн долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента США.

Финансирование обеспечат Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия, средства США для этой закупки привлекаться не будут.

Отмечается, что Украина использует финансирование в рамках программы JUMPSTART (Joint Ukraine Multinational Program - Services, Training and Articles Rapid Timeline). Она предусматривает оперативное обеспечение Украины необходимыми услугами, обучением и оборудованием.

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Запрошенный пакет для обслуживания F-16 включает:

устройства с пиротехническим запуском и пороховые устройства (Cartridge Actuated Devices / Propellant Actuated Devices);

лабораторное оборудование;

транспортную поддержку.

Важно, что эти позиции должны дополнить ранее заключенное соглашение, стоимость которого была ниже порога обязательного уведомления Конгресса США.

В Госдепе отметили, что потенциальная сделка усилит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, выполнять задачи по самообороне и обеспечивать региональную безопасность. В частности, это должно укрепить возможности Украины в области противовоздушной обороны. По оценке американской стороны, Украина сможет интегрировать это оборудование и услуги в свои Вооруженные силы.

"Поставщики будут определяться по результатам конкурентных закупок правительства США в соответствии с Федеральным положением о закупках (FAR). На данный момент американская сторона не располагает информацией о наличии договоренностей относительно компенсационных соглашений. Если такие договоренности появятся, их условия будут согласовываться непосредственно между покупателем и подрядчиками", - говорится в сообщении.

F-16 для Украины

Украинские высокопоставленные чиновники призывают партнеров передать Воздушным силам ВСУ еще 40 истребителей F-16, которые используются для сбивания дронов. Одним из источников для такого усиления могут стать самолеты из авиапарка Национальной гвардии США: об этом в настоящее время ведет переговоры Европа.

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