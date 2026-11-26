По словам специалистов по римской эпохе, взрослые часто хранили свои детские крепундии как памятные вещи.

В одном из домов, расположенных в центре древних Помпей - на Виа-дель-Аббонданца (что переводится как "Улица изобилия"), - некая женщина устроила уютную, скрытую от посторонних глаз гардеробную. Об этом пишет Popular Mechanics.

Интересно, что имя этой женщины давно стерлось из памяти, однако извержение Везувия в 79 году н. э. законсервировало ее личные вещи и повседневные привычки в слое пепла. Спустя 2000 лет археологи обнаружили это пространство в том же виде, в каком оно оставалось в момент катастрофы.

Судя по надписям, которые были зафиксированы во время раскопок 1912 года (но сегодня уже не видны), этот дом, вероятно, принадлежал Корнелию Максиму. Недавно археологи исследовали пространство за фасадом здания и открыли гардероб, дверцы которого в последний раз были закрыты еще в 79 году н. э.

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В онлайн-дневнике раскопок, который ведет администрация археологического парка "Помпеи", исследователи подробно описали находку, позволившую заглянуть в повседневную жизнь женщины и ее привычки, связанные с уходом за собой. В гардеробе обнаружились косметические принадлежности - пинцет и палитра для смешивания средств, - а также стеклянный флакон для духов, курильница для благовоний и бронзовая масляная лампа.

Кроме того, были найдены сосуды из бронзы, стекла и керамики, а также небольшая деревянная шкатулка со свинцовыми гирьками, которые, по всей видимости, использовались в торговых операциях. Габриэль Цухтригель, директор археологического парка "Помпеи", отметил:

"Помпеи - это не только место, где сосредоточены выдающиеся произведения искусства; здесь даже самые обыденные предметы позволяют увидеть человеческое измерение прошлого. Ценность этой находки заключается в возможности воссоздать по крупицам следы чьей-то жизни: привычки, повседневный труд, воспоминания. И хотя мы не можем с уверенностью сказать, кем именно была обитательница этого дома, подобные фрагменты приближают нас к пониманию ее повседневного быта".

Что удивило ученых

К примеру, можно предположить, что женщина, которой принадлежала эта гардеробная, питала особую любовь к сосновым шишкам. Помимо небольшого кувшина, украшенного их изображением, было найдено ожерелье, состоящее как минимум из 24 миниатюрных подвесок, выполненных из фаянса, кости, стеклянной пасты и горного хрусталя.

На некоторых из этих подвесок также были вырезаны сосновые шишки. Внутри платяного шкафа, в тканевом мешочке, археологи, возможно, обнаружили самый личный предмет - ожерелье с амулетами, известными как "крепундии" (crepundia), что буквально переводится как "погремушки".

Интересно, что такие амулеты, которые обычно носили дети для ритуальной защиты (считалось, что они содержат заклинания, оберегающие владельца), при движении издавали характерный звон, позволяя взрослым следить за тем, где находятся дети.

По словам специалистов по римской эпохе, взрослые часто хранили свои детские крепундии как памятные вещи. В сообщении сказано:

"Для римского мира была характерна высокая степень географической мобильности на всех социальных уровнях - от рабов до состоятельных купцов. В результате многие люди оказывались далеко от своих родителей, родственников и мест, где они выросли".

Среди личных вещей, найденных на улице Виа-дель-Аббонданца, археологи, вероятно, обнаружили некое подобие копилки: в ходе раскопок был найден плетеный сосуд, в котором лежали 38 бронзовых монет.

Отмечается, что тот факт, что столь глубоко личные предметы - не говоря уже о целом запасе бронзовых монет - остались в шкафу и были найдены спустя столетия, говорит о том, что их владелица (кем бы она ни была) была вынуждена спасаться бегством во время извержения вулкана и последовавшего за ним разрушения. У нее просто не было времени забрать эти вещи, а вернуться за ними она уже не смогла - разумеется, если предположить, что ей вообще удалось выжить.

Возможно, владельцев не было дома в момент извержения: в комнате, где стоял шкаф, в тот момент, судя по всему, шел ремонт. Впрочем, даже несмотря на незавершенные ремонтные работы, в помещении сохранились дорогостоящие итальянские росписи - свидетельство достатка обитателей дома, расположенного в престижном районе, вдоль одной из главных магистралей древнего города.

В ходе раскопок также были обнаружены останки других, куда более мелких обитателей дома, ставших жертвами катастрофы, вызванной Везувием. Так, в амфоре на антресольном этаже были найдены скелеты двух молодых лесных мышей - доказательство того, что даже в самых роскошных городских домах Помпеи приходилось сталкиваться с грызунами. По всей видимости, крепундии их не отпугивали.

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