После попытки сыграть роль миротворца политик подвергся критике.

Французский дзюдоист, пятикратный олимпийский чемпион Тедди Ринер, объявивший о намерении баллотироваться на пост президента Франции, оказался в центре политического скандала из-за своих высказываний о российской войне против Украины. Спортсмен заявил, что не понимает необходимости отправки французских военных в Украину.

Как пишет Politico, соответствующее заявление 37-летний Ринер сделал во время общения с журналистами на конгрессе французских мэров в Париже.

"Я не понимаю, почему мы отправляем войска в Украину, если это не наша война", – сказал кандидат в президенты.

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Как отмечает издание, спортсмен имел в виду развертывание небольшого количества французских военных специалистов в тыловых районах Украины. Это решение уже вызвало критику со стороны оппозиционных партий, поскольку оно было принято без согласования с парламентом. В то же время заместитель министра обороны Франции Алис Руфо поясняла, что задача военных заключается в обучении украинских солдат и обслуживании оборудования.

Сам Ринер также заявил, что в случае избрания президентом хотел бы способствовать завершению войны посредством диалога и примирения сторон.

"Я хотел бы быть человеком, который объединяет людей, улыбается и пожимает руки, чтобы положить конец этой войне", – пояснил он.

Его позиция вызвала критику со стороны евродепутата от правоцентристов Натали Луазо, которая связана с президентской кампанией другого кандидата – Эдуара Филиппа. Она высмеяла слишком упрощенное мировоззрение Ринера.

"Мир Тедди Ринера был бы таким простым: ты ни во что не ввязываешься, ты пожимаешь руку всем, и во всем мире царят мир и любовь", – написала она в X.

Politico обращает внимание, что ранее Ринер ассоциировался с политическим лагерем действующего президента Эммануэля Макрона, который поддерживает Украину оружием и финансовой помощью. По предварительным опросам, спортсмен имеет около 4% поддержки избирателей.

Французские военные в Украине: что известно

Как писал УНИАН, ранее в этом месяце стало известно, что французские военные уже несколько месяцев находятся на территории Украины в рамках секретной миссии под названием "Воля", которую возглавляет французский генерал. Их задача не предусматривает участия в боевых действиях, а заключается в подготовке украинских военных (в частности, будущих командиров боевых групп) и техническом обслуживании предоставленной Францией техники, в том числе гаубиц "Цезарь", самолетов "Мираж-2000" и высокоточных ракет. По данным источников, это небольшая и гибкая группа из нескольких десятков солдат-инструкторов.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на это присутствие, заявив, что оно уже не является обычной поддержкой Украины, а представляет собой "прямое участие" Франции в войне, и Москва предупредила Париж о возможных последствиях. В ответ глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что французские военные не являются соучастниками конфликта, а лишь оказывают обучение и техническую поддержку вдали от линии фронта в ограниченном объеме.

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