Украинская военная разведка выявила 49 российских предприятий, участвующих в создании этой сети.

"Рассвет" - это российский ответ Starlink Илона Маска, спутниковой интернет-сети, которая с 2022 года обеспечивает связь для украинских военных. Об этом пишет The Times.

Полноценная работа собственной спутниковой группировки дала бы президенту России Владимиру Путину новые опасные возможности, предупредил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Россия могла бы оснастить приёмниками этой сети различные виды вооружений и использовать их по всему миру. Это позволило бы Москве управлять морскими беспилотниками и беспилотными летательными аппаратами в регионах, расположенных далеко за пределами Чёрного моря, - в Европе, Африке, на Ближнем или Дальнем Востоке", - заявил он.

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По его словам, у Путина есть десятилетний план, рассчитанный до 2035 года, в рамках которого Россия намерена развернуть 924 спутника, поддерживаемых семью наземными шлюзовыми станциями. Сопутствующие мобильные терминалы смогут обеспечивать скорость интернета 650 мегабит в секунду для транспортных средств, движущихся со скоростью до 250 километров в час.

Теоретически такая сеть позволила бы оператору в Санкт-Петербурге запустить дрон - доставленный в Лондон ничего не подозревающим курьером - и управлять им над аэропортом Хитроу, используя кристально четкую видеопередачу по спутниковому каналу, практически неуязвимому для обычных средств радиоэлектронной борьбы.

"Мы понимаем эту угрозу. Мы знаем, насколько эффективны могут быть космические системы связи при интеграции с ударными системами", - сказал Скибицкий.

По оценкам украинской разведки, объединенные сети рассчитаны на обслуживание примерно 22 000 абонентских терминалов. Для сравнения, сеть Starlink обслуживает более 10 миллионов терминалов. Украинские спецподразделения нацелены на то, чтобы не допустить создания этой группировки спутников.

По словам Скибицкого, особое внимание его подчиненные уделяют российской стартовой инфраструктуре на космодроме "Плесецк", который расположен в 800 км к северу от Москвы.

Планы РФ

Украинская военная разведка выявила 49 российских предприятий, участвующих в создании этой сети, и намерена сорвать производство, используя "все возможные меры" - от ударов с большого расстояния до диверсий.

Лоббирование западных партнеров с целью введения новых санкций также играет свою роль, добавил генерал, поскольку пока в санкционный список включена лишь половина из этих компаний. Скибицкий отметил:

"Это особенно важно, поскольку Россия использует подставные компании для закупки коммерческих снимков у западных космических фирм, помимо прямого использования снимков китайской спутниковой разведки для выявления целей на территории Украины".

Важно, что Киев обратился в орган ООН по телекоммуникациям с просьбой отказать России в выделении спутниковых радиочастот на том основании, что "Рассвет" является системой, предназначенной для военного использования.

Система "Рассвет"

Командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ Кирилл Верес заявил, что если россияне запустят свою новую спутниковую сеть "Рассвет", для нас это станет огромной проблемой.

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