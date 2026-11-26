Источники издания отметили, что улучшение отношений между США и НАТО в последние недели также стало поводом для ожидаемой отсрочки.

Страны НАТО ожидают, что США отложат окончательное решение о сокращении численности американских войск в Европе до середины декабря или более позднего срока. Об этом сообщили источники издания Bloomberg.

Отмечается, что это связано с тем, что администрация Трампа вновь сосредоточила усилия на достижении мирного соглашения по Украине.

Источники издания отметили, что улучшение отношений между США и НАТО в последние недели также стало поводом для ожидаемой отсрочки. Кроме того, США положительно оценивают стремление стран НАТО увеличить расходы на оборону и намерены использовать свои базы в Европе для проецирования силы на Ближний Восток и в другие регионы.

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Страны-союзники ожидали принятия решения в начале декабря, но теперь полагают, что США подождут до конца месяца или до Нового года, сообщили источники.

Ранее в этом году министр обороны Пит Хегсет встревожил союзников заявлением о том, что США пересматривают свою военную конфигурацию. Некоторые представители опасались, что президент Дональд Трамп может сократить контингент на 25 000 человек - более чем на четверть от нынешних 80 000 военнослужащих, размещенных в Европе.

Теперь союзники полагают, что сокращение составит около 5000 человек.

На прошлой неделе в штаб-квартире НАТО заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что Соединенные Штаты "будут готовы адаптироваться, чтобы поддержать мирные переговоры". Так он ответил на вопрос о том, будут ли учитываться требования России в процессе пересмотра американского военного присутствия.

Ожидается, что основная часть сокращений затронет Германию, где дислоцируется крупнейший контингент американских войск в Европе. При этом в странах на восточном фланге НАТО - прежде всего в Польше - численность американских войск, напротив, может увеличиться.

США и НАТО

Сокращение американского военного контингента в Европе, где в настоящее время находятся около 80 тысяч военнослужащих США, будет меньше, чем опасались европейские лидеры.

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