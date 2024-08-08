На станции не хватает квалифицированного персонала.

На территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции сейчас находится около тысячи российских захватчиков. Кроме того, там работают несколько тысяч сотрудников, нанятые компанией, которая аффилирована с концерном "Росатом".

"На ЗАЭС около 1000 оккупантов. Включая свое оружие. И поэтому в непосредственной близости от ядерных объектов есть фугасное оружие. Это огромный риск безопасности, который может иметь очень серьезные последствия", - заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в интервью немецкому изданию "Taz".

Он рассказал, что на атомной станции не хватает квалифицированного персонала, хотя туда и наняли несколько тысяч работников.

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"Сотрудник АЭС, который отказывается подписать договор с оператором, - компанией, принадлежащей российскому атомному концерну "Росатом" - больше не имеет права на территорию АЭС. Сейчас есть 2 тысячи квалифицированных работников, которые заключили контракт с компанией "Росатом". Сейчас россияне ищут кадры. Сейчас они наняли еще 2000 сотрудников. Но это не квалифицированные работники", - добавил мэр Энергодара.

По словам Орлова, все шесть атомных реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки, который, по его мнению, является "самым опасным способом закрытия реактора".

Ситуация на ЗАЭС

В конце июня эксперты МАГАТЭ сообщали, что возле Запорожской АЭС из-за обстрелов и пожара была разрушена одна из станций радиационного мониторинга. Разрушенный объект расположен примерно в 16 километрах к северо-западу от энергетического объекта.

11 июля Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция под названием "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС". Кроме того, был принят ряд резолюций, где государства выражали обеспокоенность нестабильной ситуацией на Запорожской АЭС и призвали Россию вывести оттуда своих военных.

По данным Greenpeace, россияне роют окопы возле пруда-охладителя Запорожской АЭС.

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