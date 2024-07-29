Россияне сосредоточили большинство своих усилий вокруг критически важных частей водоема-охладителя – шлюзовых ворот, пристани и северного берега.

Российские оккупационные войска роют окопы вокруг водоема-охладителя захваченной ими Запорожской АЭС. С момента оккупации станции и до конца июня 2024 года там враг построил более 1000 метров траншей.

Об этом говорится в исследовании британских военных аналитиков McKenzie. Оно было проведено по заказу международной организации Greenpeace Германии. Отмечается, что окопы россиян в основном находятся на южной и западной стороне водоема.

Спутниковый анализ свидетельствует, что значительная территория оккупированной россиянами ЗАЭС все больше милитаризируется.

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"Там не только траншеи, например, на дамбе пруда-охладителя, но и укрепления, которые могут быть использованы как места для развертывания тяжелой военной огневой мощи. Мы пока не видим этого тяжелого вооружения, но доты строятся не просто так. Российские вооруженные силы продолжают угрожать безопасности ЗАЭС. Эти события вызывают глубокое беспокойство", – отметил старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Центральной и Восточной Европы Ян Ванде Путте.

Старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace в Центральной и Восточной Европе Шон Берни отметил, что россияне сосредоточили большинство своих усилий вокруг критически важных частей водоема-охладителя – шлюзовых ворот, пристани и северного берега.

"Похоже, они пришли к выводу, что строительство вдоль северного берега – это именно то место, где может быть построена насосная станция. А значит, строительство траншей и укреплений может быть предвестником новой насосной станции и российских усилий по перезапуску реакторов на этом объекте", – считает он.

Как известно, все шесть реакторов Запорожской АЭС были остановлены в 2022 году.

"Многочисленные преступления России на ЗАЭС продолжают эскалацию. Теперь стало известно о дальнейшей милитаризации уязвимых участков атомной станции, жизненно важных для поставки охлаждающей воды к реакторам. Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить российские планы и наказать "Росатом" и российское государство с помощью эффективных санкций", – подчеркнул Берни.

Ситуация на ЗАЭС

В начале июля в Международном агентстве по атомной энергии сообщили, что беспилотные летательные аппараты атаковали подстанцию неподалеку Запорожской атомной электростанции. В результате этого пострадали работники ЗАЭС, также произошли лесные пожары, заявил гендиректор МАГАТЭ.

Ранее агентство сообщало, что из-за обстрелов и пожара была разрушена внешняя станция радиационного мониторинга возле Запорожской атомной электростанции.

Напомним, Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских оккупантов с первых дней полномасштабного вторжения. Военные РФ захватили ЗАЭС 4 марта 2022 года.

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