Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,2%, а на WTI подскочили на 3,7%

Цены на нефть резко подскочили на фоне признания "ЛДНР" в Российской Федерации и нового витка агрессии против Украины. Стороны опасаются перебоев с поставками нефти

Об этом сообщает Reuters.

В мире осудили решение президента РФ Владимира Путина признать "ЛДНР". В свою очередь в США планируют объявить о новых санкциях против РФ. При этом американский президент Джо Байден издал распоряжение о прекращении деловой активности США в ОРДЛО.

На фоне этих заявлений фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,2%, до 97,5 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 3,7% до 94,5 долларов.

По словам аналитика Commonwealth Bank Вивека Дхара, США и Европа вряд ли введут нефтяные или газовые санкции против Москвы, но Кремль может ограничить поставки нефти и газа.

При этом аналитики не дают прогнозов, будут ли проблемы с экспортом российских энергоносителей, если Кремль продолжит вторжение в Украину, а Запад введет санкции против российских финансовых учреждений.

Обострение на Донбассе: что известно

18 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Уже 19 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" подписали "указы" о всеобщей мобилизации.

21 февраля Путин признал "ЛДНР" и подписал со своими марионетками, главарями вооруженных формирований "республик" Пушилиным и Пасечником договоры о дружбе, приказав российским войскам развернуть, как утверждает Москва, "миротворческую операцию".

Ряд стран мира осудили действия российского руководства, назвав такое решение главы Кремля нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а президент Владимир Зеленский подтвердил, что этим РФ фактически объявила о выходе из "Минских соглашений".

США немедленно ввели санкции против торговли с "ЛДНР" и готовят расширенный пакет ограничений против РФ.

На этом фоне рубль стал самой нестабильной валютой в мире. На вечер 21 февраля курс доллара относительно рубля во время торгов составил 79 рублей, а в момент – даже все 80.

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