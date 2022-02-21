Среди жертв обвала TCS Group, "Газпром", UC Rusal, Сбербанк, "Яндекс", "Роснефть" и другие.

Российский рынок акций продолжает обваливаться на фоне обострения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

По данный росСМИ, индекс Московской биржи упал ниже 3270 пунктов, обновив минимум с 25 января.

По данным "Новой газеты", жертвами обвала, в частности, стали такие крупные российские компании – TCS Group, "Газпром", "Газпром нефть", UC Rusal, Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОС", OZON, "Яндекс", "Роснефть", "Сургутнефтегаза", "НОВАТЭК", "Магнит", "Аэрофлот", ВТБ, АФК "Система", "Татнефть", Polymetal, "Интер РАО", "РусГидро", "Норникель "ММК", "Северсталь" и другие.

"Утром 21 февраля рубль и фондовые активы ненадолго укрепились на утренних торгах на Московской бирже после того, как Елисейский дворец сообщил о готовности российского президента Владимира Путина на саммит с американским лидером Джо Байденом, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден готов встретиться с Путиным, если не произойдет вторжения в Украину", – говорится в сообщении.

Но после последовало заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что конкретных планов по организации саммита нет.

Ранее сообщалось, что обвал на российском фондовом рынке наблюдается с начала обострения ситуации на украинской границе с января 2022 года.

Обострение на Донбассе: что известно

На днях, 18 февраля, на фоне обострения ситуации на Донбассе главари "ЛДНР" объявили эвакуацию женщин и детей в Россию. Позже стало известно, что ролики террористов Пасечника и Пушилин записали за несколько дней до эскалации ситуации.

Вечером в тот же день президент США Джо Байден заявил, что уверен в том, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину в ближайшие дни или недели.

Боевики продолжают обвинять ВСУ в провокациях и обстрелах, а секретарь СНБО Алексей Данилов призывает не верить российским наемникам, подчеркивая, что Украина не собирается силой освобождать Донбасс.

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