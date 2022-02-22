Геополитика остается главным фактором, который негативно влияет на российский рубль.

Рубль стал самой нестабильной валютой в мире после новостей о признании российским президентом Владимиром Путиным "ЛДНР". На вечер 21 февраля курс доллара относительно рубля во время торгов составил 79 рублей, а в момент – даже все 80.

Об этом говорится в материале российского РБК.

Отмечается, что на фоне обострения геополитической ситуации волатильность российской национальной валюты приблизилась к максимальной отметке с начала пандемии – 20,7% (в январе), до 14 февраля выросла до 24,3%.

С тех пор рубль остается в лидерах среди мировых валют по этому индикатору, говорится в данных Bloomberg.

Растущая угроза новой эскалации со стороны России в Украине еще сильнее ухудшила ожидания инвесторов. Волатильность росла вместе с падением курса.

В 14:00 21 февраля она достигла 28,78%, до 17:20, после сообщений о ликвидации "украинских диверсантов" в Ростовской области, этот показатель достиг уже 33,55%. Он продолжил расти на фоне объявленного Путиным Совбеза по поводу признания "ЛДНР".

За исключением пандемического пика в марте 2020 года, волатильность рубля не поднималась выше отметки 30% с февраля 2015 года. Самый высокий показатель был в декабре 2014 года.

Геополитика остается главным фактором, который негативно влияет на российский рубль, говорят опрошенные РБК аналитики.

И национальная валюта, и рынок в целом болезненно реагируют на текущую информационную повестку, настроение инвесторов ухудшается – и они просто уходят с российского рынка.

Вечером в понедельник Путин признал "ЛДНР" и подписал со своими марионетками, главарями вооруженных формирований "республик" Пушилиным и Пасечником договоры о дружбе, приказав российским войскам развернуть, как утверждает Москва, "миротворческую операцию".

Ряд стран мира осудили действия российского руководства, назвав такое решение главы Кремля нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а президент Владимир Зеленский подтвердил, что этим РФ фактически объявила о выходе из "Минских соглашений".

США немедленно ввели санкции против торговли с "ЛДНР" и готовят расширенный пакет ограничений против РФ. Кроме того, Британия планирует 22 февраля объявить о введении санкций против России.

Американский президент Джо Байден назвал признание Путиным "ЛДНР" угрозой для нацбезопасности Соединенных Штатов.

Сейчас РФ сосредоточила у границы Украины почти 200 тысяч солдат РФ, которые, как опасается Запад, Кремль может привлечь к полномасштабной атаки.

Однако Киев считает более вероятным провокации со стороны российских оккупантов на Донбассе, которые, в случае успешного проведения, могут дать россиянам повод вторгнуться на подконтрольную Украине территорию.

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