До нападения России на Украину Молдова полностью зависела от российской газовой компании "Газпром" по импорту газа.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением Росси в Украину, Молдова подписала рамочное соглашение с греческой государственной компанией DEPA Commercial о поставках голубого топлива.

Как сообщает молдавский телеканал TV8, документ был подписан в Афинах во время официального визита в Грецию министра энергетики Молдовы Виктора Парликова и руководителя государственной компании Energocom Виктора Бинзаря.

Бинзар сообщил, что трейдеры в регионе поставляют газ из нескольких географических точек, включая Восток, США и Африку, по выгодным ценам.

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Этот контракт предшествует любому контракту купли-продажи и является обязательным для выполнения между компаниями в Европейском Союзе.

"Сотрудничество между Молдовой и Грецией позволит увеличить роль подземных месторождений газа в Украине для обеспечения Центральной Европы природным газом в холодный период текущего года. Опыт Energocom прошлого сезона по использованию интерконнектора Греция-Болгария показал возможность использования трансбалканского газопровода в реверсивном режиме", - сообщил министр энергетики Парликов.

Грецию считают стратегической точкой с доступными источниками энергии, где уже работает терминал сжиженного природного газа (СПГ), а второй терминал будет завершен до конца года.

Ситуация с газом в Молдове

1 октября 2022 года "Газпром" сократил поставки газа в Молдову.

До нападения России на Украину Молдова полностью зависела от российской газовой компании "Газпром" по импорту газа.

7 февраля 2023 года Украина начала импорт газа через Молдову.

21 марта 2023 года Молдова заявила о том, что возобновляет закупки газа у "Газпрома".

2 апреля 2023 года президент страны Майя Санду заявила о том, что Молдова решила отказаться от российских энергоносителей.

По ее словам, в вопросах поставки газа Молдова уже "практически независима" от России. Однако страна зависит от ценовой ситуации на европейском энергетическом рынке, поэтому нужны инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.

Президент Молдовы отметила, что полная энергонезависимость от России станет возможна через два года, когда будет закончено строительство магистральной линии электропередач Кишинев-Вулканешты. Эта линия позволит объединить энергосистемы Молдовы и Румынии.

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